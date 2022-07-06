В Ставропольском крае загорелся химический завод

Фото, видео: ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Угроза жизни и здоровья населения отсутствует.

В Ставропольском крае загорелась одна из подстанций АО «Невиномысский Азот». Как стало известно 5-tv.ru, пожарные приступили к тушению огня.

С целью безопасности была выведена в оперативный резерв часть технологических цехов. Пострадавших нет. Также отсутствуют выбросы и угроза жизни и здоровья населению.

По сообщению ГУ МЧС по Ставропольскому краю, на месте работают 47 пожарных и 16 единиц техники.

Глава Невинномысска Михаил Миненков в Telegram-канале отметил, что причиной возгорания стало короткое замыкание, в результате которого загорелась трансформаторная подстанция.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара на крыше Capital towers в «Москве-Сити».