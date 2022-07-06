Мужчины не могли сдержать слез: появились подробности убийства десятилетней девочки снарядом ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Девочка погибла в результате обстрела Донецка украинскими войсками.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал в своем Telegram-канале подробности гибели десятилетней девочки при обстреле со стороны ВСУ. По его словам, сотрудники МВД Донецкой народной республики не смогли сдержать слез, когда собирали ее останки.

«Сегодня днем их снарядом зверски убило десятилетюю девочку. Ее останки собирали бойцы МВД ДНР. Взрослые мужчины не могли сдержать слез», — сказал он.

Как рассказал RT дедушка погибшей, девочка погибла буквально на пороге своего дома.

«Они просто гуляли. Она домой хотела побежать, расчесаться», — рассказала ее мать.

Мэр Донецка также сообщил, что аллея Ангелов Донбасса пополнилась еще одним ребенком.

Как стало известно 5-tv, погибшая девочка год назад поборола тяжелую болезнь — она страдала от анемии крови. В сражении за жизнь ей помогал фонд «Доктор Лиза». Также она профессионально занималась гимнастикой в ансамбле спортивного танца «Ёлика».

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, на котором запечатлены последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ, в котором погибла 10-летняя девочка.