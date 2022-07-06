Трое генералов МВД подозреваются в мошенничестве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Дело о автомобиле с нелегальными спецсигналами привело следователей к крупному расследованию о коррупции.

Журналисты сегодня весь день дежурили у центрального здания ГИБДД Петербурга и Ленобласти. Там проходили обыски в кабинете самого главного начальника — Алексея Семенова. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, оно было возбуждено еще 2 года назад. По нашим данным, речь идет о коррупционных схемах, в которых замешаны очень большие деньги. Подробности у корреспондента «Известий» Дмитрия Вахницкого.

К начальнику ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексею Семенову сотрудники ФСБ и СК сегодня утром пришли с обысками в рабочий кабинет. А также посетили служебную квартиру и загородный дом бывшего начальника главка МВД северной столицы, а сейчас — помощника министра внутренних дел, Сергея Умнова.

Сообщается, что та же бригада следователей ранее провела обыски дома у экс-заместителя по тылу начальника питерского главка МВД, генерал-майора Ивана Абакумова. По нашей информации, сегодня он был задержан в Крыму и отправлен в Москву.

Скандальная история трех генералов началась еще осенью 2017-го. Тогда в Ленобласти задержали 25-летнего парня на Rolls Royce, а рядом с его домом на парковке нашли BMW со спецраскраской МЧС и мигалками.

Владелец люксового авто — Михаил Баракин — «миллиардер» и вундеркинд, в подростковом возрасте якобы брал интервью у Жириновского, у Патриарха, и даже у президента. Но оказалось, статьи о несметных богатствах Баракина, опубликованные в «Фонтанке», липовые.

Их автор Евгений Вышенков, как выяснилось — бывший милиционер, судимый за вымогательство. В ряде фейковых, заказных публикаций Баракина пытались представить, как молодого и успешного бизнесмена. Впрочем, он им успешно притворяется и сейчас.

На этих кадрах Михаил Баракин и Филипп Киркоров, ставят подписи под соглашением о строительстве в Ленобласти крупного торгового центра стоимостью более полутора миллиардов рублей.

Именно выяснение обстоятельств, как на BMW Баракина оказалась мигалка, привела в итоге к тогдашнему руководству питерского главка МВД: генералам Сергею Умнову, Ивану Абакумову и Алексею Семенову. В 2020-м было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В материалах фигурирует «Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», в который, по версии следствия, «не совсем добровольно» сдавали деньги коммерсанты. По сути, речь идет о банальном рэкете под прикрытием высокопоставленных сотрудников МВД.

С одной стороны, есть 11 частных МРЭО. Каждый из которых ежемесячно перечислял деньги в «Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». С другой — руководство питерской полиции. В 2020-м это как раз — Начальник ГУ МВД Сергей Умнов, его заместитель по тылу Иван Аббакумов и руководитель регистрационного отдела ГИБДД, а затем и глава всего ГИБДД города и области Алексей Семенов.

Понятно, что в силу должностных обязанностей Семенов контролировал частные МРЭО. А на балансе «Фонда», который пополнялся из финансов этих МРЭО, числился автомобиль Land Cruiser, которым пользовался Аббакумов.

«Не исключаю, что в отношении них даны показания в рамках того самого дела по Фонду, либо же имеются оперативные данные ФСБ об их причастности», — отметил адвокат Тимур Рзаев.

Аббакумова отстранили от должности после другого уголовного дела. Два года назад генерал предоставил больничный — якобы три недели числился в кардиологии, но на самом деле уехал отдыхать все в тот же Крым. Тогда мы провели собственное расследование и обнаружили у полицейского яхту за 800 тысяч евро, мотоциклы, квадроциклы, несколько квартир в центре Санкт-Петербурга и земельных участков в Ленобласти. Например, вот этот коттедж на берегу Ладожского озера. Сам Аббакумов разъезжал на том самом Land Cruiser «Фонда содействия программам ГУВД».

Стоимость автомобиля равнялась примерно годовой зарплате высокопоставленного Аббакумова. Есть предположение, что именно он отвечал за распределение денег «Фонда» и точно входил в ближайший круг начальника главка Сергея Умнова. Нынешний Глава ГИБДД Семенов вообще родом из одного села с Умновым. И именно Умнов привел Семенова в руководство питерской полиции.

«Их связи достаточно плотные были, вместе они работали, соответственно, и какие-то дела происходили совместные — об этом известно было всем руководителям и сотрудникам главка. Все эти коммерческие МРЭО всегда имели коррупционную составляющую, в результате это вылилось вот в это уголовное дело», — пояснил первый заместитель председателя профсоюза сотрудников ОВД по СПБ и ЛО.

Громкое дело о коррупции, судя по всему, заберет под особый контроль Центральный аппарат СК. Ведь подозреваемые — высокопоставленные сотрудники МВД с генеральскими звездами. И задержать их без санкции министра Колокольцева не могли. Тем более, его позиция по борьбе с коррупцией давно известна.

«Разработка таких высокопоставленных чиновников, в том числе, в МВД России — это кропотливая работа оперативных служб. Это говорит о том, что значимость такого расследования, разработки повышена и такие региональные коррупционеры всегда под пристальным вниманием руководства МВД, ФСБ и других служб», — заметил директор Национального исследовательского института проблем коррупции Сергей Сапронов.

По нашей информации, расследование дела также проходит при полном содействии главка петербургской полиции. В ближайшее время, вероятно, решится вопрос с избранием меры пресечения для генералов Умнова, Аббакумова и Семенова.