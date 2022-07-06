Боец вернулся в освобожденный Лисичанск: история самого старого воина Донбасса

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Вернувшийся с фронта защитник Донбасса рассказал о том, что против них использовали запрещенное оружие.

В ЛНР приступили к разминированию Лисичанска и Северодонецка, они буквально усеяны взрывоопасными предметами. Вместе с тем там начинают принимать первую партию гуманитарной помощи, а жители привыкают к тишине, которой не было уже давно. Дмитрий Зименкин пообщался с теми, кто дождался освобождения, и нашел одного бойца, который хотел этого особенно сильно.

Геннадий Менченко — самый старый воин Донбасса. Трудно поверить, но ему 76 лет. Боец мотострелкового батальона впервые за много лет вернулся в родной Лисичанск — как освободитель.

«В Лисичанске вы не были восемь лет?»

«Да. С 2014 года я пошел воевать с Мозговым».

«А как вам сил-то и здоровья хватает?»

«Нормально, чувствую себя нормально. Ну, на душе, конечно, тяжеловато. Много людей потерял. Мы же в Дебальцево были, в Чернигове были. В Перевальске ребята мои похоронены, там фотографии висят. Мозговой, командир мой, тоже погиб», — рассказал военкору Менченко.

В начале гражданской войны украинские националисты выбивали их запрещенными фосфорными снарядами, вспоминает Геннадий Иванович. Иначе, говорит, бойцы ЛНР никогда бы не оставили Лисичанск. Не было тогда мощного оружия, чтобы ответить врагу.

«Они били фосфором. фосфором, который взрывается и внутри человека все сгорает. Печенка, селезенка, Все разваливается внутри. от этого газа. Ядовитый газ», — вспоминает боец ЛНР.

Мы стоим у разрушенного украинскими военными железнодорожного моста. Одним взрывом они выполнили две задачи: уничтожить инфраструктуру, которая остается позади них, и замедлить наступление наших войск. В ту сторону ВСУ убегали. Заминировали мост, он обрушился. Дальше даже мы не можем проехать.

Нельзя было свободно проехать и по городским улицам. Для блокировки дорог боевики цинично использовали имущество граждан.

Один примечательный момент, который в других городах мы не замечали. В Лисичанске украинские военные делали баррикады из гражданских машин. Причем они брали их у людей под расписку, но возвращать не собирались и использовали их вместо бетонных блоков.

В данный момент автомобили убирают бульдозерами. Нужно расчищать дороги.

Свернув с шумного проспекта в тихий дворик, встречаем жителей, которым пока приходится мириться с тяготами жизни города, который еще недавно был в самом пекле.

«Не знаю, как сказать без мата… Уроды. Обстреливали город, сворачивали, мол, это Россия, Россия. А вас тогда тут даже близко не было», — рассказал подросток из Лисичанска Андрей.

А вот из окна с любопытством взирает на нас мальчик Леша. Челка до бровей. Через мгновение мама сделает ему новую прическу. Насколько это вообще возможно в таких условиях.

«А почему ножницами?»

«А чем? У нас света нет третий месяц. Ни света, ни газа, ни воды», — сетует женщина.

Теперь республика полностью освобождена. Вместо выстрелов люди слушают тишину, от которой давно отвыкли. Чтобы поверить в то, что в их дома пришел долгожданный мир, людям потребуется время.