На большом воздушном шаре: США хотят использовать древние технологии для слежки

Politiсо: США потратят более $27 млн на воздушные шары для слежки за ракетами РФ и Китая

Фото: www.globallookpress.com / Felix Kästle

США будет использовать военные аэростаты для наблюдения и отслеживания гиперзвукового оружия.

Соединенные Штаты Америки планируют потратить $27,1 миллионов в 2023 году на проекты по использованию воздушных шаров военного назначения, в том числе для отслеживания ракет России и Китая. Об этом пишет Politico.

Издание ссылается на проект бюджета Пентагона и экспертов. Отмечается, что Америка планирует использовать военные аэростаты, которые оборудованы солнечными панелями и устройствами для наблюдения и отследивания гиперзвукового оружия. Их будут размещать на высоте 60-90 тысяч футов над поверхностью воды.

Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований США Том Карако считает, что аэростаты могут стать основой для различных платформ - связи, передачи данных, разведки и отслеживания ракетных угроз. Мнение эксперта приводит Газета.ru.

Согласно бюджетной документации, за последние два года Пентагон уже потратил около $3,8 миллионов на проекты по созданию воздушных шаров специального назначения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Пентагоне назвали бессмысленной задачей поставку дронов Украине.