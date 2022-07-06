«Умрет на чужбине»: Мединский напророчил Зеленскому незавидное будущее

Фото: president.gov.ua

Главу Украины впереди ожидает «бессилие и позор», уверен помощник президента РФ.

Помощник президента РФ Владимир Мединский намекнул на незавидное будущее украинского лидера Владимира Зеленского, сравнив его с «гетманом Малороссии в изгнании» Орликом.

Комментируя вручение Зеленскому копии письма шведского короля Карла XII о признании независимости Запорожской Сечи, Мединский отметил, что исторический документ в свое время был адресован некоему Орлику, «гетману Малороссии в изгнании», которого в итоге постигла весьма печальная судьба.

«Этот Орлик в итоге не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников и, „переживая от своего бессилия и позора“, так и умрет на чужбине», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Ранее в тот же день премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала президенту Украины Владимиру Зеленскому копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь.

Глава Незалежной с благодарностью принял документ. На брифинге он продемонстрировал письмо журналистам, заявив о его актуальности сегодня.

В свою очередь Мединский высмеял Зеленского за незнание истории. Он пояснил, что Карл XII считал Сечь протекторатом Швеции, а точнее, Польши, которая, по мнению короля, была шведской колонией. Иначе говоря, подчеркнул Мединский, Карл XII назвал Запорожскую Сечь «вассалом вассала». То есть ни о какой «незалежности» украинцев на самом деле в письме речь не идет. Вручив его президенту Украины, шведы просто «потроллили» его, предположил помощник президента РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на футболке Зеленского разглядели «тайные знаки» для Запада.