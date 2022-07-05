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Умер советский тележурналист, один из основателей радио «Маяк» Георгий Зубков

Денис Птицын 30
Умер советский тележурналист, один из основателей радио «Маяк» Георгий Зубков

Фото: © РИА Новости / Владимир Акимов

Причины смерти выдающегося журналиста достоверно не известны.

В Москве умер выдающийся советский журналист Георгий Зубков. Как сообщила его жена РИА Новости, возможной причиной смерти стали проблемы с дыхательными путями.

«Судя по всему, легкие не выдержали, а так все было хорошо… наверное, и возраст», — сказала она.

Место и дата похорон журналиста пока не определены.

Георгий Зубков родился 20 июля 1926 года во Льгове (ныне Курская область).

С 1949 года до середины 1990-х годов работал в Гостелерадио СССР и России, сначала на Иновещании, потом — на Всесоюзном радио и Центральном телевидении.

В разное время являлся комментатором, заместителем главного редактора «Последних известий» на радио «Маяк», главным редактором телепрограммы «Доброе утро», политическим обозревателем.

Руководил радиотелецентрами советских павильонов на всемирных выставках в Монреале (1967) и Осаке (1970).

С 1972 по 1981 годы возглавлял в Париже региональное Отделение телевидения и радио по странам Западной Европы. Является одним из основателей и первых работников радиостанции «Маяк».

В начале 60-х годов входил в журналистский пул, сопровождавший в поездках тогдашнего советского руководителя Н. С. Хрущева.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, стало известно о смерти балерины Большого театра Аллы Богуславской.

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