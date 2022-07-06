Звезда сериала «Воронины» пожаловалась на отдых в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / volkovihome

Знаменитость показала некачественную уборку номера в отеле.

Актрисе сериала «Воронины» Екатерине Волковой не понравился отдых в Турции. По словам звезды, она ждала отпуска три года. об этом она написала в социальных сетях.

Волкова вместе с семьей хотела устроить ленивый отпуск: не «вскакивать спозаранку», долго завтракать, загорать до обеда, есть, сколько влезет, и дремать.

«По итогу эти несколько дней мы выясняем отношения с менеджментом отеля, боремся с плесенью, грязью, хамством и так далее. Турцию всегда отличал высокий сервис, но что-то пошло не так, видимо. Пожелайте нам удачи, чтобы мы справились со всеми мелкими неурядицами и насладились этим отпуском», — написала актриса.

Волкова также показала кадры некачественной уборки номера.

После трехдневной борьбы с персоналом и длительных разговоров с менеджером отеля актрисе поменяли апартаменты.

Ранее Екатерина Волкова столкнулась с пугающими изменениями на своей лице. Актриса недавно перенесла операцию, после которой ее лицо отекло.