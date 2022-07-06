Как определить заражение опасной инфекцией после укуса клеща

Свидетельствовать о заражении инфекции после укуса клеща может покраснение на коже

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

В 2022 году было зафиксировано уже более 170 тысяч случаев присасывания паразитов к человеку.

Красное пятно после укуса клеща может свидетельствовать о развитии боррелиоза, который также называют болезнью Лайма, и энцефалита, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с «Москвой 24».

«При болезни Лайма место укуса через некоторое время начинает краснеть. Там появляется красное пятно, которое называется мигрирующей эритемой. Оно так называется, потому что может уменьшаться и увеличиваться в размерах, а также немного перемещаться по телу», — объяснил Марьинский.

Появившееся пятно с высокой долей вероятности указывает на развившуюся болезнь. Однако этот симптом может проявляться лишь в половине случаев. А при энцефалите место укуса и вовсе никак не выдает заражения.

«В случае с энцефалитом вероятность благоприятного исхода значительно выше, если начать лечить до проявления симптомов. С боррелиозом — то же самое», — заключил Марьинский.

При этом самый лучший и эффективный способ узнать, заражен ли клещ — это сдать его на анализ в лабораторию. Для этого клеща необходимо поместить в контейнер. Если нет возможности отправить материал в лабораторию в тот же день, контейнер желательно поставить в холодильник, где температура не будет превышать четырех градусов. Хранить клеща таким образом можно не более трех суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны слизни-каннибалы, атаковавшие регионы России.