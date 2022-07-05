«Вот что бывает с двоечниками»: Мединский посоветовал Зеленскому учить историю

Фото, видео: president.gov.ua; Instagram* / zelenskiy_official

Шведы «жестко потроллили» главу Незалежной, вручив ему письмо Карла XII о якобы признании «незалежности» украинцев.

Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал лидера Украины Владимира Зеленского двоечником и посоветовал учить историю после того, как тот с благодарностью принял от премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон письмо короля Карла XII о признании Запорожской Сечи.

«Вот что бывает с двоечниками по истории. Зеленский публично рассыпался в благодарностях премьеру Швеции, приняв письмо Карла XII 1711 года, в котором тот как бы признает Запорожскую Сечь „незалежной“», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Карл XII считал Сечь протекторатом Швеции, а точнее, Польши, которая, по мнению короля, была шведской колонией. Иначе говоря, подчеркнул Мединский, Карл XII назвал Запорожскую Сечь «вассалом вассала».

«Это к сказкам об обещанной независимости Малороссии. <…> Если это троллинг Зеленского от шведов — то это очень жестко», — отметил Мединский.

5 июля премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала президенту Украины Владимиру Зеленскому копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь. Глава Незалежной на брифинге продемонстрировал журналистам документ, заявив о его актуальности сегодня.

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