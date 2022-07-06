Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Странам Запада с каждым днем становится все сложнее обеспечить украинскую армию боеприпасами. К зиме это может спровоцировать экономический кризис в Незалежной.

Страны Запада уже не в состоянии поддерживать киевский режим, поэтому Украина обречена на «Зе-апокалипсис», заявили британские аналитики журналу The Economist.

По мнению авторов статьи, Киев сейчас «держится» лишь благодаря дотациям от Евросоюза, которые по большей части зависят от российских энергоресурсов. Но рост цен на газ и дефицит топлива станут более ощутимы ближе к зиме.

Это спровоцирует Европу надавить на украинского лидера, чтобы он подписал перемирие с Россией. А за соглашением двух государств последует «апокалипсис» президента Украины Владимира Зеленского.

«На Украине уже можно прочесть хоррор-прогнозы о „Зе-апокалипсисе“. Его четырьмя всадниками являются огромные потери на фронтах, холод, голод и сам клоун, чья идиотская политика ввергла Украину в катастрофу», — цитирует экспертов ФАН.

Кроме того, американский эксперт, офицер войск США в отставке Алекс Вершинин оценил производительную мощь страны. Он отметил, что при нанесении артиллерией ударов, как это делает Россия, годовой объем выпуска снарядов США продержался бы две недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пленные солдаты ВСУ высказались о Владимире Зеленском.

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