Умерла балерина Большого театра Алла Богуславская

Фото: balletacademy.ru

Учитель Гедиминаса Таранды и Галины Степаненко ушла из жизни в возрасте 89 лет.

Бывшая балерина Большого театра, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Алла Богуславская скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Известно, что в 2019 году Богуславская была госпитализирована в Москве с закрытой черепно-мозговой травмой. Инцидент произошел ровно три года назад, 4 июля. Сообщалось, что 86-летняя женщина якобы пыталась сбежать от родственников, но упала и сильно ударилась головой.

Богуславская работала в Большом театре с 1951 по 1974 год. После этого занималась преподавательской деятельностью в Московском хореографическом училище, ГИТИСе и Академии танца при Новом гуманитарном университете. Известна как создатель первой программы по джаз-танцу для высших хореографических учебных заведений. Среди учеников Богуславской — Гедиминас Таранда, Галина Степаненко, Геннадий Янин.

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