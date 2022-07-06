«Навсегда мамина лялечка»: Бледанс трогательно поздравила сына с днем рождения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса не часто рассказывает о старшем наследнике. По случаю важного события знаменитость порадовала поклонников совместными снимками с сыном.

Актриса Эвелина Бледанс часто делится со своими поклонниками снимками с «особенным» сыном Семеном. При этом совсем редко рассказывает о старшем наследнике Николае. Однако по случаю радостного события знаменитость поделилась с интернет-пользователями совместными кадрами с наследником и призналась ему в любви.

«Сегодня моему старшенькому 28. Такой вот большой мальчик, но навсегда мамина лялечка. Будь счастлив и побеждай во всем! Я всегда рядом, хоть нас и разделяет расстояние. Я горда быть твоей матерью», — отметила Бледанс на своей странице ВКонтакте.

ВКонтакте / evelina_bledans

Поклонники присоединились к теплому пожеланию и отметили, какой сын актрисы стал взрослый.

«Такая молодая мама и такой взрослый сын!»;

«Какой симпатяга!»;

«Счастье и маме, и сыну», — написали интернет-пользователи.

К слову, Бледанс редко рассказывает о сыне и показывает его на фотографиях, потому что наследник не любит публичность. Но избегать папарацци ему вовсе не приходится. Ведь он уже давно живет в Израиле, где также обосновался его отец, бизнесмен Дмитрий.

Младший же сын знаменитости Семен родился в браке с российским продюсером и режиссером Александром Семиным. У мальчика диагностирован синдром Дауна. Как ранее писал 5-tv.ru, актриса не раз признавалась, еще до рождения сына, окружающие ее отговаривали от родов. Но Бледанс решила — она сможет все преодолеть. Семену уже десять лет. Он растет активным и любознательным, участвует в съемках рекламных роликов и даже выступает на сцене.