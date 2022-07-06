«Навсегда мамина лялечка»: Бледанс трогательно поздравила сына с днем рождения
Бледанс показала старшего сына и трогательно поздравила его с днем рождения
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Актриса не часто рассказывает о старшем наследнике. По случаю важного события знаменитость порадовала поклонников совместными снимками с сыном.
Актриса Эвелина Бледанс часто делится со своими поклонниками снимками с «особенным» сыном Семеном. При этом совсем редко рассказывает о старшем наследнике Николае. Однако по случаю радостного события знаменитость поделилась с интернет-пользователями совместными кадрами с наследником и призналась ему в любви.
«Сегодня моему старшенькому 28. Такой вот большой мальчик, но навсегда мамина лялечка. Будь счастлив и побеждай во всем! Я всегда рядом, хоть нас и разделяет расстояние. Я горда быть твоей матерью», — отметила Бледанс на своей странице ВКонтакте.
Поклонники присоединились к теплому пожеланию и отметили, какой сын актрисы стал взрослый.
«Такая молодая мама и такой взрослый сын!»;
«Какой симпатяга!»;
«Счастье и маме, и сыну», — написали интернет-пользователи.
К слову, Бледанс редко рассказывает о сыне и показывает его на фотографиях, потому что наследник не любит публичность. Но избегать папарацци ему вовсе не приходится. Ведь он уже давно живет в Израиле, где также обосновался его отец, бизнесмен Дмитрий.
Младший же сын знаменитости Семен родился в браке с российским продюсером и режиссером Александром Семиным. У мальчика диагностирован синдром Дауна. Как ранее писал 5-tv.ru, актриса не раз признавалась, еще до рождения сына, окружающие ее отговаривали от родов. Но Бледанс решила — она сможет все преодолеть. Семену уже десять лет. Он растет активным и любознательным, участвует в съемках рекламных роликов и даже выступает на сцене.