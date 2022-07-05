Режиссера-мультипликатора Шварцмана похоронили под Владимиром

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

Выдающийся деятель скончался 2 июля на 102-м году жизни.

Режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана похоронили в селе Заречье Киржачского района Владимирской области. Об этом сообщило ТАСС в «Союзмультфильме».

Прощание со сценаристом проходило в Доме кино. После в храме Николая Чудотворца состоялось отпевание. Церемония была достаточно закрытой. На ней присутствовали только ближайшие родственники и его друзья из мира искусства.

Шварцман с 1948 года трудился в киностудии «Союзмультфильм», в 1951-м стал выпускником ВГИКа и имел диплом художника-постановщика мультфильмов. Тогда же работал на должности художник-постановщик вместе с Александром Винокуровым, а с 1963 года начал самостоятельную деятельность. С 1975-го больше проявлял себя как режиссер.

В том числе Шварцман как художник-постановщик занимался созданием визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена». Он проделал часть работы над мультфильмами «Снежная королева», «Дядя Степа — милиционер», «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как проходило отпевание Юры Шатунова.