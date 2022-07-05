Генерала полиции, попадавшегося на афере, задержали за коррупцию

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Экс-заместитель начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов задержан в Крыму и этапирован в Москву.

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов задержан в Крыму в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник уточнил, что сейчас Абакумов, в отношении которого ранее было возбуждено, а затем прекращено дело о подделке больничного, этапирован в Москву.

В этот же день стало известно о проведении обысков у начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова, за деятельностью которого давно наблюдало руководство полиции города с действующим начальником главка Романом Плугиным.

Также, по данным 47news, 5 июля сотрудники центрального аппарата ФСБ провели обыски у близкого к Семенову бывшего начальника ГУ МВД Санкт-Петербурга, а ныне помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Уточняется, что обыски прошли в загородном доме Умнова в поселке Удальцово в Ленобласти и в его квартире в Петербурге, а также в служебной квартире в Москве.

Обыски у руководителей силовых ведомств Петербурга связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденным два года назад. Тогда Управление собственной безопасности (УСБ) провело обыски в обособленных подразделениях Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО). В деле фигурировал «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», куда, как было установлено, местных бизнесменов вынуждали сдавать деньги. Руководство полиции культурной столицы, по сути, заподозрили в вымогательстве.

Что касается Абакумова, то несколько лет назад стало известно о возбуждении против него уголовного дела о подделке больничного. Как выяснило УСБ, Абакумов в течение трех недель отдыхал в Крыму, однако по документам все это время лежал в кардиологическом отделении тосненской больницы. Именно тогда высокопоставленного сотрудника МВД заподозрили в более масштабных коррупционных схемах.

Позднее стало известно, что в собственности у Абакумова имеется яхта стоимостью около 70 миллионов рублей, квартира в центре Петербурга площадью в 250 квадратных метров и стоимостью около 75 миллионов рублей и другая недвижимость. А кроме того — люксовый внедорожник за пять миллионов и двухэтажная дача на берегу Ладожского озера с несколькими гектарами земли, двумя прудами, двумя гостевыми домиками и гаражом.

По одной из версий, средства на это имущество Абакумов смог получить как раз за активное вмешательство в работу вышеупомянутого Фонда.

К слову, на Абакумова сотрудники УСБ вышли после случайной остановки на трассе в Ленобласти иномарки с символикой МЧС. Автомобиль оказался оформлен на ООО «Главспецстрой», а перемещался на нем скандально известный «бизнесмен» Михаил Баракин.

Выяснилось, что пиаром Баракина занимался Евгений Вышенков — журналист «Фонтанки» и бывший полицейский. Предположительно, многие нарушения сходили с рук так называемому «бизнесмену» именно за счет связей с влиятельными силовиками, в числе которых были Абакумов, Семенов и Умнов.

О деятельности Баракина известно немного. Молодого человека неоднократно в прессе называли Остапом Бендером нашего времени. Сообщалось, что Баракин якобы вхож в кабинеты самых высокопоставленных лиц и еще студентом брал интервью у патриарха Алексия и президента РФ Владимира Путина, а к 25 годам и вовсе стал миллиардером. Однако никаких доказательств головокружительной «карьеры» Баракина журналисты других изданий не нашли, как и его интервью с главой государства.

Громким и неожиданным стало появление Баракина на ПМЭФ-2022, куда он пришел с певцом Филиппом Киркоровым. На мероприятии они анонсировали совместное строительство ТРЦ в Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Смольнинский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего замначальника ГУ МВД по городу и Ленобласти генерал-майора Ивана Абакумова, возбужденное в 2020 году по статье о подделке документов.