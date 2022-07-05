«Кольца ждут»: Яна Поплавская раскрыла детали свадьбы с молодым возлюбленным

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С радиоведущим Евгением Яковлевым актриса счастлива в отношениях более десяти лет. Но в вопросе супружества достаточно осторожна.

Актриса Яна Поплавская раскрыла подробности свадьбы с возлюбленным Евгением Яковлевым, который младше знаменитости на 15 лет. Мужчина шесть раз делал предложение любимой, но постоянно получал отказ. Пару лет назад Поплавская согласилась на свадьбу, но к торжеству все же отеслась с осторожностью.

«После первого брака я не хотела, чтобы повторилось, как это было 25 лет назад, когда несла участь среднестатистической женщины — я и лощадь, я и бык, я и баба, и мужик. Нашим человеческим отношениям с Женей 15 лет… Семь лет мы с Женей в гражданском браке. У нас лежат обручальные кольца, ждут своего часа», — цитирует актрису 7Дней.ru.

Когда все-таки состоится торжество, пока неизвестно. В конце июня Поплавской исполнилось 55 лет. Но возраст ее вовсе не волнует. Главное, по ее мнению, как человек ощущает себя внутри.

«Кто скажет, что я выгляжу на свой возраст? Я встречала и 35-летних старых, уставших людей без света внутри… Это всего лишь цифры!» — добавила Поплавская.

Поплавская была замужем лишь раз. Ее избранником стал режиссер Сергей Гинзбург. В браке у них родились двое сыновей. Но спустя четверть века семья распалась. Причиной расставания стали многочисленные измены мужа. Актриса не раз признавалась, что ей с трудом удалось пережить тот период, но она смогла найти в себе силы жить дальше.

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