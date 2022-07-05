Второй пропавший на шахте в Кузбассе горняк найден погибшим

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В момент обрушении породы на «Распадской-Коксовой» под землей находились 190 шахтеров. Большую часть из них удалось эвакуировать.

Найден погибшим второй шахтер, пропавший после обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. Об этом сообщили в Распадской угольной компании, под управлением которой находится предприятие.

Ранее стало известено о пропаже двух шахтеров после обвала в шахте в Кузбассе. Позднее обнаружили тело одного из них.

Всего в момент обрушении породы на «Распадской-Коксовой» под землей находились 190 шахтеров. Сообщалось, что в ходе экстренной эвакуации работникам МЧС удалось спасти 123 человека. Один из них получил рваные раны.

Обрушение на шахте «Распадская-Коксовая» произошло в 12:07 по московскому времени. За несколько минут до этого в пяти километрах от Междуреченска было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9. Оно предположительно, вызвало обвал горной породы в шахте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 300 горняков в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области оказались заблокированы в результате прорыва водоотвода.