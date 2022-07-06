Антироссийские санкции уничтожают европейские компании

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Европа буквально тонет в проблемах, слишком поздно осознав, что введение санкций против России выбивает ступень из глобальной экономики.

Европа уже сейчас находится на грани настоящей топливной катастрофы. Сегодняшний скачок цен на газ спровоцировали массовые забастовки на нефтегазовых месторождениях Норвегии. Рабочие требуют повышения зарплаты. Производство встало. Экспорт норвежского газа в Европу может сократиться вдвое, и это, в первую очередь, ударит по ведущим экономикам.

Крупнейшая немецкая энергетическая компания уже заявила о возможном банкротстве. Подробнее о том, что сейчас происходит в Европе, расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Высокие цены на мировом рынке и дефицит российского газа уже ставят под угрозу само существование энергетических компаний Германии. Крупнейший игрок на рынке — компания Uniper — с этого дня стоит буквально на коленях: акции рухнули, высок риск неплатежеспособности, последствия катастрофические.

Uniper — гигант, крупнейший импортер газа; играет центральную роль в энергоснабжении Германии и предоставлении коммунальных услуг. Обанкротятся такие, как он — следом «полетят» остальные. Ведущий в мире химический концерн BASF отчитался о прибыли за первый квартал — снижение сразу на 29%; и производители немецкой керамики на грани.

«Это невообразимо. В конце концов, наша единственная альтернатива — сказать, что мы больше не будем ничего производить. Переезжать в другое место для меня не вариант. Я работаю в Германии из любви к стране», — поделился управляющий директор KAHLA Даниэль Ешоновский.

А кто-то именно так и делает — деиндустриализация набирает обороты; крупные холдинги переезжают туда, где дешевле, где еще работает атомная энергетика. В самой же Германии, по прогнозу Министерства экономики, позитивных перемен не предвидится.

Впрочем, ни одна европейская страна сейчас не сможет похвастаться текущим положением дел.

По всем отраслям разрастается кризис угрожающих масштабов: дороги Нидерландов блокированы тракторным шествием, фермеры идут на таран, поджигают стога сена, властям сейчас стоит уповать только на запасы слезоточивого газа

Для защиты энергетической сферы от потрясений в той же Германии все новые законы будут так или иначе связаны с антикризисными мерами.

Допрасходы пока перекладываются только на плечи государства. Один только Uniper запрашивает из фондов помощи — до 10 миллиардов евро. Но рано или поздно прямая поддержка может закончиться, и тогда уже простые потребители и промышленность вынуждены будет платить еще большую цену за газ.

А на самые крайние и неприятные для Европы меры предлагают идти польские власти: отложить переход на «зеленую» энергетику» и начать вновь добывать если не газ, то хотя бы уголь.