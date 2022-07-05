Не успевают убрать тела: что происходит в обстреливаемом ВСУ Донецке

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Российский журналист оказался в самой гуще событий в Донецке и зафиксировал на видео преступления националистов.

Не выходить из дома и не покидать убежища рекомендуют сегодня власти Донецка жителям города. Обстрелы с украинской стороны только усиливаются. Под ударом — почти все районы.

Никаких военных объектов в зоне обстрела нет. Снаряды взрываются во дворах, осколки летят в квартиры. Гибнут мирные жители. Последней жертвой стала десятилетняя девочка. Военкор «Известий» Александр Сафиулин передает из столицы ДНР.

Первые разрывы от попаданий снарядов сегодня Донецк услышал после семи утра. Под огнем вновь Киевский и Куйбышевский районы.

Обстрел с разной интенсивностью продолжался до обеда. Цели украинской артиллерии, как и накануне, — исключительно гражданские объекты.

Горит на территории «Камаз-Центра», видно огромные черные столбы дыма. Пожар продолжает развиваться, видимо, из-за обстрелов добраться туда затруднительно.

Людей на улицах совсем мало, не успевшие укрыться в безопасном месте водители несутся на огромной скорости. Остальные пытаются как можно скорее оказаться поближе к бомбоубежищам. Эти кадры снял наш коллега в момент, когда в метрах от него и случайного прохожего разорвался очередной снаряд.

Мы же выбираем момент, пробуем пробраться дальше.

Прибыли на улицу Артема, 198Б. Сегодня именно здесь случились первые серьезные прилеты, погибла женщина от снаряда, к сожалению пока забрать некому. Обстрел продолжается. Вдали видим последствия. Засыпало всю улицу. По району били из тяжелой артиллерии.

Местные говорят, видели, как в сторону позиций ВСУ улетело несколько самолетов. После стало тише.

Пока военкор «Известий» общался с местными жителями, склад техцентра продолжал гореть…

«Горит еще сильнее. Продолжает что-то взрываться активно. Квартал очень сильно поврежден, у людей выбило окна, у кого-то даже стену снесло», — рассказал Сафиулин с места событий.

Тем временем в больницы города поступают пострадавшие. Обстрелы возобновились. ВСУ выпустили несколько ракет из РСЗО «Град» по городу Ясиноватая, под огнем и Петровский район Донецка. Погиб еще один человек.