Путин подписал указ о репатриации валюты

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Что теперь будет с долларами, евро и рублями?

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о репатриации иностранной и российской валюты резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями получает право вводить запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады в расположенных за рубежом банках и других финансовых организациях.

Так, резидентам будет запрещено зачислять валюту на зарубежные счета, если она получена в качестве дивидендов от российских акционерных обществ.

Кроме того, ограничения могут касаться переводов без открытия счета в банке «с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».

Указ вступил в силу со дня официального опубликования.

30 июня пресс-служба Банка России сообщила об увеличении лимита переводов за рубеж для физлиц со 150 тысяч до одного миллиона долларов. Регулятор уточнил, что переводы можно осуществлять и в других валютах, но главное, чтобы сумма была эквивалентна одному миллиону долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 июля в России начала работать платформа Центробанка по борьбе с отмыванием денег под названием «Знай своего клиента». С помощью сервиса банки могут в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска в проведении подозрительных операций клиентов и их контрагентов.