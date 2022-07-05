«Осторожней с несовершеннолетними»: Клава Кока оказалась в одной постели с Милохиным

Фото: Telegram / КЛАВА КОКА

Известно, что знаменитости дружат давно, а сейчас вместе работают над созданием нового контента для своих фанатов. Но необычные фото заставили поклонников думать — между ними что-то большее.

Российская певица, блогер и ведущая Клава Кока подогрела слухи о возможном романе с тиктокером Даней Милохиным совместными снимками в постели. Откровенными кадрами знаменитость поделилась в своем Telegram-канале.

На фотографиях пара лежит на кровати, укрывшись белым одеялом. Оба при этом довольно улыбаются. Кока положила голову на плечо Милохину, а тот в свою очередь нежно обнимает ее.

«Еще фоточек кинуть?» — игриво поинтересовалась Кока у интернет-пользователей, подогревая интерес публики.

Поклонники пары умилились этому нежному кадру.

«Как мило»;

«Солнышки»;

«Клава, будь осторожна с несовершеннолетними!» — высказались в сети.

Конечно, певице уже не стоит опасаться возраста, ведь Милохину 20 лет.

Блогеры дружат очень давно, и на этой почве знаменитости уже не раз приписывали роман с тиктокером. Однако Кока и Милохин то и дело опровергали домысли и догадки публики.

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