«Осторожней с несовершеннолетними»: Клава Кока оказалась в одной постели с Милохиным
Блогер Клава Кока выложила фотографию в постели с Даней Милохиным
Фото: Telegram / КЛАВА КОКА
Известно, что знаменитости дружат давно, а сейчас вместе работают над созданием нового контента для своих фанатов. Но необычные фото заставили поклонников думать — между ними что-то большее.
Российская певица, блогер и ведущая Клава Кока подогрела слухи о возможном романе с тиктокером Даней Милохиным совместными снимками в постели. Откровенными кадрами знаменитость поделилась в своем Telegram-канале.
На фотографиях пара лежит на кровати, укрывшись белым одеялом. Оба при этом довольно улыбаются. Кока положила голову на плечо Милохину, а тот в свою очередь нежно обнимает ее.
«Еще фоточек кинуть?» — игриво поинтересовалась Кока у интернет-пользователей, подогревая интерес публики.
Поклонники пары умилились этому нежному кадру.
«Как мило»;
«Солнышки»;
«Клава, будь осторожна с несовершеннолетними!» — высказались в сети.
Конечно, певице уже не стоит опасаться возраста, ведь Милохину 20 лет.
Блогеры дружат очень давно, и на этой почве знаменитости уже не раз приписывали роман с тиктокером. Однако Кока и Милохин то и дело опровергали домысли и догадки публики.
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