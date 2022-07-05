Членам ДШГ «Медведи SS» из нацистской группировки «Азов»* грозит смертная казнь

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

В ДНР завершено расследование первого уголовного дела по преступлениям «азовцев»*.

Участникам диверсионно-штурмовой группы (ДШГ) «Медведи SS» из нацистского формирования «Азов»* может грозить смертная казнь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Донецкой народной республики (ДНР).

Сообщается, что уголовное дело ДШГ «Медведи SS» стало первым делом по преступлениям «азовцев», расследование по которому завершено, и материалы переданы в суд.

Установлено, что участники ДШГ, находясь на территории Донецкой народной республики (ДНР), вели боевые действия против ее защитников, а также регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия.

Также установлено, что члены группы с осени 2017 года по 20 мая 2022-го участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, исповедуя при этом идеологию нацизма и «иные человеконенавистнические идеи».

Уточняется, что меру наказания участникам ДШГ «Медведи SS» установит суд ДНР. При этом максимальным наказанием по предъявленным им статьям является смертная казнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР обжалован смертный приговор Эйдену Аслину — иностранному наемнику, воевавшему за киевский режим на Украине. Незадолго до этого другой наемник, Брагим Саадун из Марокко, также обжаловал свой смертный приговор.

* — запрещен в РФ.