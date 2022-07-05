Знак или случайность? Эксперт объяснила, зачем Зеленский сменил цвет майки

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru

Психолог Ольга Коротина-Гессе рассказала о возможных причинах смены имиджа президентом Украины.

Примерно месяц назад президент Украины Владимир Зеленский избавился от неизменной футболке цвета хаки в пользу майки черного цвета. Пользователи социальных сетей и многочисленные эксперты начали строить теории таких изменений в образе главы Незалежной. Что это — умышленный план по влиянию на массовую психику, отражение внутреннего состояния или же тайный знак для западных союзников?

5-tv.ru спросил у медицинского психолога Ольги Коротиной-Гессе, что может значить смена имиджа Владимира Зеленского. Как рассказала эксперт, ранее президент Украины пытался быть ближе к военным и показать себя главой армии, а сейчас он посылает сигнал «я здесь ни причем».

«Черный цвет говорит о том, что человек как бы отдаляется от того, что происходит, он несколько агрессивен», — отметила Ольга Коротина-Гессе.

Как добавила психолог, смена цвета майки может означать и желание Владимира Зеленского «освежить» в своих социальных сетях медийный образ, который многим уже «приелся».

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