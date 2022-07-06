Фанаты спросят за шутки Галкина: как звезды оценили переезд Пугачевой поближе к России

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Коллеги артистки по-разному трактовали ее перемещение поближе к России.

Недавно стало известно о переезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина из Израиля в Юрмалу. Причин своего переезда семейная пара называть не стала, а их коллеги по цеху выдвинули собственные теории.

Так, Прохор Шаляпин смотрит на отъезд Пугачевой из Израиля с чисто практической точки зрения. По его словам, певица просто сменила место жительства на более прохладное.

«Мое мнение — Пугачева перебралась в Юрмалу только потому, что там прохладнее. А в Израиле сейчас находиться тяжело — очень жарко там, 50 градусов жары. Я думаю, что это главная причина. Я бы тоже перебрался», — поделился Шаляпин.

Однако, подчеркнул Прохор Шаляпин, даже если Пугачева и планирует вернуться в Россию, то к ней уже не будут так хорошо относиться из-за поведения Галкина.

«Она очень много сделала для страны, она талантливая певица, все любят ее песни. Она давно уже вошла в историю. Галкин перегнул палку, все это понимают… Хотя понятно, что к Галкину прежнего отношения уже не будет», — отметил певец.

А вот у балерины Анастасии Волочковой совершенно другое мнение на этот счет. Она заявила, что Пугачева — человек мира и ей «можно все».

Художник Никас Сафронов особо рассуждать на тему переезда Пугачевой не стал — лишь отметил, что переживает за ее здоровье.

«От общих друзей знаю, что со здоровьем у Аллы Пугачевой все в порядке. Это — главное, что меня волнует. Не думаю, что у нее есть какие-то финансовые проблемы. Живет по своим средствам, по своим возможностям. Надеюсь, что живет достойно. Ко мне за помощью не обращалась», — цитирует деятеля искусств сайт Teleprogramma.pro.

Как известно, Максим Галкин резко осудил спецоперацию РФ по защите Донбасса, после чего несколько месяцев прожил в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. На Земле Обетованной юморист провел несколько концертов, где со сцены обвинял Россию в военных преступлениях, а потом стал жаловаться на травлю в социальных сетях.

Недавно знаменитости снова сменили место жительства — перебрались в Латвию. Сейчас супруги находятся на вилле «Марта», принадлежащей одному из известных банкиров. Владелец сдает паре жилплощадь в 2400 квадратных метров с двухэтажным особняком, кинозалом и спа-комплексом круглогодично. Пугачева не раз заявляла, что не эмигрировала, а отправилась в отпуск, и ее младшие наследники в сентябре пойдут в свою Московскую школу.

Но неуместные шутки Галкина в адрес России откровенно "хоронят" звездную пару. Впрочем, звездную пару в России, как можно понять по комментариям поклонников в социальных сетях, не особо и ждут.

Ранее 5-tv.ru приводил заявления певца Данко о том, что по приезде в Россию оскорбляющего страну Максима Галкина ждет тюремный срок.