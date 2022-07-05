Скляр скабрезной шуткой ответил на слова Хаматовой о России: «Безумная»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Народный артист РФ назвал сбежавшую коллегу девушкой, которая немного не в себе.

Звезда фильма «Мы из джаза» Игорь Скляр резко высказался в адрес актрисы Чулпан Хаматовой, когда его попросили прокомментировать ее заявление о российской военной спецоперации на Украине.

«Какая-то чушь. Почему я должен оценивать слова безумной девушки, которая живет в Латвии? Вам не кажется, что это странно? Уехала и уехала. Пусть живет там и процветает. Когда женщина начинает философствовать, как сказано в одной замечательной пьесе Чехова, это называется „потяни меня за палец“. В офицерской среде это неприличная шутка. Но это написано у Чехова. Я не понимаю, почему этому уделяется столько внимания. Уехал человек — это пыль. Ощущение, что делать нечего. Пусть себе живет там и радуется. В чем проблема? Не стоит выеденного яйца», — заявил Скляр в комментарии «Народным новостям».

Ранее Хаматова в интервью латвийским СМИ сказала, что спецоперацию на Украине мог бы остановить спектакль «Горбачев» с ее участием. По мнению сбежавшей из России актрисы, если бы эту постановку хотя бы в течение одного месяца показывали по телевизору вместо политических ток-шоу, то военного конфликта не случилось бы. При этом она сама признала себя «наивным человеком», который «мечтает жить в мире, где люди носят венки на головах, любят друг друга и поют песни».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Евгений Додолев назвал Аллу Пугачеву, Чулпан Хаматову и Анну Нетребко предателями за государственный счет.