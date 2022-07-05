Юлия Барановская приехала в Донбасс поддержать бойцов батальона «Пятнашка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Знаменитая телеведущая не раз поддерживала военнослужащих, готовых отдать свои жизни ради искоренения нацизма.

Телеведущая Юлия Барановская приехала в Донбасс поддержать бойцов знаменитого батальона «Пятнашка», собранного из добровольцев из разных стран. На днях подразделение отметило восемь лет со дня создания. Однако хвастаться добрым делом сама звезда не спешит. За нее это сделала журналистка и сотрудник «Республиканского медиахолдинга» ДНР Виктория Цыпленкова, которая и разместила в своем Telegram-канале совместный снимок со знаменитостью.

«Искренняя и добрая девушка. Прекрасные люди сюда приезжают. Теплые слова поздравлений передала ребятам. Поддержала военнослужащих», — подписала снимок с Барановской журналистка.

Фото: Telegram / Корр Цыпленкова

Как прошла встреча с бойцами и надолго ли телеведущая планирует оставаться в республике, неизвестно.

К слову, это не первый визит Барановской в Донбасс. В начале июня она приезжала вместе с Григорием Лепсом. Кроме того, помимо них Донецк посещали Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Александр Скляр, Денис Майданов и другие.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Лидер страны Владимир Путин назвал ее мотивами демилитаризацию и денацификацию соседней страны, а также защиту гражданского населения республик Донбасса, которые регулярно подвергались обстрелам ВСУ и «геноциду и издевательствам» со стороны киевского режима в течение восьми лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Фонд «Доктор Лиза» спасает пострадавших от нацистов в Донбассе.