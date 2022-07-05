WP: экс-глава МИД Австрии Кнайсль сбежала из страны из-за угроз
Фото: www.globallookpress.com / (c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT,
Бывший политик опасается расправы. Кто преследует ее и почему?
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уехала из страны из-за угроз расправой. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что она „не дает интервью“ и что она эмигрировала из Австрии из-за „угроз убийством“», — пишет издание.
Карин Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии в 2017–2019 годах. Она заняла пост в правительстве по квоте Австрийской партии свободы.
18 мая в зарубежных СМИ прошла информация, что Европарламент планирует принять резолюцию в отношении бывшего министра Австрии. Документ должен был призвать Совет Евросоюза включить ее и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в санкционные списки.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-глава МИД Австрии относилась к санкциям США.