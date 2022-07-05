Непростые нашивки? На футболке Зеленского разглядели «тайные знаки» для Запада

Фото: Twitter / Anthony Albanese

Лидер Незалежной впервые принял у себя премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе. Что они обсуждали?

Британская газета DailyMail назвала «скрытым посланием» нашивку на футболке украинского президента Владимира Зеленского во время его встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

На эмблеме изображены сине-желтый флаг рядом с кенгуру и надпись: «Едины с Украиной». По версии издания, Зеленский украсил таким образом свою традиционную зеленую футболку, чтобы продемонстрировать уважение к партнеру за его поддержку.

В свою очередь Альбанезе пообещал и дальше помогать Украине и ужесточить санкции в отношении России. В частности, по его словам, Австралия предоставит Незалежной 34 дополнительных бронетранспортера на сумму 100 миллионов долларов и оснастит украинскую погранслужбу оборудованием для управления полевыми операциями.

Вместе с тем страна запретит импорт российского золота и введет ограничения в отношении еще 16 министров и олигархов из России. После этого общее число российских граждан, попавших под санкции Австралии, достигнет 843 человек.

В апреле на Украину уже прибыли первые австралийские гаубицы M777, а также бронетранспортеры Bushmaster, списанные после службы в Афганистане. На них были изображены такие же символы и надпись о единстве Украины и Австралии, что и на футболке Зеленского.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры, на которых супруга премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе расплакалась, впервые отправляя мужа на Украину.