Возьмет новую супругу или нет? Прилучный сообщил, что скоро уедет в Японию

Фото: Instagram* / bugevuge

За последние месяцы актер не в первый раз покидает родину. Для чего на этот раз, и надолго ли?

Женившийся в середине мая на коллеге Зепюр Брутян актер Павел Прилучный намерен в ближайшее время уехать из России в Японию. Как сообщает Газета.ру, в Страну восходящего солнца он отправится по работе.

«Едем в Японию. Наш фильм „Соври мне правду“ теперь смогут увидеть и японские зрители на своем языке», — сообщил Прилучный.

instagram* / bugevuge

К слову, за последние месяцы это не первый отъезд актера заграницу. Так, в мае знаменитость внезапно улетел за границу со жгучей брюнеткой Брутян. Куда именно пара отправилась, неизвестно. Однако после совместных фото поползли слухи об их свадьбе. Но вскоре Брутян сообщила — отъезд был рабочим, а не личным.

Но в конце июня появились неопровержимые доказательства, что пара все-таки узаконила отношения. как удалось выяснить журналистам, в базе данных юридических лиц ИП Зепюр Брутян с 25 июня значится как Зепюр Прилучная. Смена названия ИП — обязательная процедура после смены фамилии. Оформление документов занимает около полутора месяцев. А это значит, что поженились они как раз в мае. Возьмет ли актер новую супругу в рабочую поездку, пока неизвестно.

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