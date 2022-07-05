Путин назвал глупостью для России импорт корма для животных из-за рубежа

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У российских регионов есть ресурсы и производственные мощности для закрытия всех необходимых потребностей.

Глава Мордовии Артем Здунов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о развитии производственных возможностей в различных отраслях. В числе прочего, он признал, что до недавнего времени корма для животных доставлялись преимущественно из-за границы. Теперь ситуация изменилась.

«Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам главы Мордовии, в магазины региона уже прибыли первые партии кормов отечественного производства. Регион и дальше намерен завоевывать эту нишу рынка.

Российский лидер эти намерения одобрил.

«Да, конечно. Так и надо сделать», — поддержал инициативу президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал об инициативе Минсельхоза и Российского экологического оператора (РЭО) о переработке кормов для животных из просроченных продуктов из магазинов и предприятий общественного питания. Работа над ее реализацией уже ведется.