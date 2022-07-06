Много шума из ничего: Волочкова устроила дома неоднозначный перформанс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / volochkova_art

Подписчики знаменитости так и не поняли, для чего собрала гостей балерина у себя дома.

Балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников новыми событиями в своей жизни. На территории своего дома она установила огромное зеркало, назвала это место зеркальной верандой и пригласила к себе в гости прессу.

«Сегодня у нас состоялось открытие моей зеркальной веранды и теперь мой спектакль „Балерина в зазеркалье цирка“ превращается в зазеркалье моей жизни и жизни моего собственного участка и дома», — написала комментарий балерина на своей странице в Instagram*.

Она уточнила, что идея «зазеркалить» участок ей предложила ее подруга, ландшафтный дизайнер Елена. Причем она решила сделать все это для балерины бесплатно. Как выразилась Анастасия, это был подарок от широкого сердца.

«Это очень дорогостоящее удовольствие, но я счастлива получить его от человека, который стал моим очень близким другом!» — написала Волочкова.

Бывшая прима Большого театра сообщила, что планирует возле зеркала оборудовать станок и смотреть на свое отражение. Именно об этом, по признанию артистки, она мечтала еще в детстве. И вот, наконец, чудо произошло.

Правда, подписчики Анастасии так и не поняли, по какому поводу она устроила банкет: веранды они не увидели, на террасу это тоже не тянет, как и на событие.

«Мда… это, конечно, не терраса и не веранда, ну да ладно, это же волочковский стиль — не знать значения слов и вставлять их куда попало»;

«И ради этого собирать прессу?» — удивились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем оказался новый бойфренд балерины Волочковой. Отношения она строит теперь с владельцем агентства недвижимости.

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