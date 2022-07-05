Десятилетнюю девочку убило снарядом ВСУ на глазах матери в Донецке: «Я ее берегла!»

Десятилетнюю девочку убило снарядом ВСУ в Донецке на глазах ее матери

Фото, видео: 5-tv.ru

Женщина вне себя от горя и не может поверить в гибель единственного ребенка.

В результате обстрела украинскими войсками города Донецк погибла десятилетняя девочка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Вооруженные формирования Украины выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по жилому району Донецка. По всему городу лежат обломки сооружений. Дома людей в плачевном состоянии: выбитые окна, сломанные заборы и разбитые канализационные люки.

В одном из домов находилась мама с ребенком. Женщина осталась жива, а десятилетнюю девочку разорвало прилетевшим снарядом.

Мать погибшей вне себя от горя. Она своими глазами видела жуткую смерть своей единственной дочери.

«Одна у меня она. Одна, которую берегла, как не знаю кого», — задыхаясь в рыданиях, прокричала страдающая женщина.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что снаряд ВСУ убил жительницу Макеевки в ее собственной квартире.