Голод или климат? Почему опасная для человека акула-мако заплыла в Приморье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Stafford-Deitsch; 5-tv.ru

На днях кровожадную хищницу заметили вблизи острова Русский. Именно с ней зафиксировано наибольшее число трагедий.

В бухте Боярин на острове Русский накануне очевидцы сняли на видео трехметровую акулу. Эксперты определили — это мако — крайне опасный вид для человека. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru ихтиолог Сергей Леонтьев рассказал, почему акула заплыла в акваторию Приморья и есть ли вероятность того, что она начнет плыть дальше по российским водам, где будет размножаться.

По словам эксперта, вероятность мала. Ведь этот вид акулы тропический. А в связи с изменениями климата, потеплением, которое соответственно отражается и на океане, туда начинают приплывать мако.

«Мы не первый раз отмечаем появление вот этих серых акул. У нас они даже проникают севернее к Южным Курилам и отмечаются иногда даже в уловах рыбаков. В общем, это явление нормальное», — объяснил ихтиолог.

Кроме того, маловероятно, что акула будет размножаться. Ведь для потомства необходимы комфортные условия. К примеру, детенышам нужна вода теплее, чем есть сейчас в водах Владивостока. Поэтому ожидать нашествия мако, как отметил эксперт, не стоит. Но там, где появляются самые опасные для человека акулы, власти региона принимают соответствующие меры для предупреждения людей.

«Когда она появляется на известных пляжах, скажем, во Флориде, то обязательно вывешивается сигнализация, купание опасно или даже выставляются заграждения. В общем, если акула появилась во Владивостоке, то, конечно, наши власти тоже должны соответствующим образом отреагировать», — заключил ихтиолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему акулы в Египте стали все чаще нападать на людей.