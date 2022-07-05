Путин присвоил звание гвардейского 80-му танковому Краснознаменному полку

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Личный состав проявил мужество и героизм в ходе боевых действий.

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку. С указом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Высокого звания танковый полк удостоился за героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.

Документ вступает в силу со дня его подписания, передает RT.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что Путин присвоил звание Героя России двум генералам за проявленные мужество и героизм.