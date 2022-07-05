Погиб один из пропавших при обвале в шахте Кузбасса горняков

Фото: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia

Спасатели продолжают работать на месте обрушения породы в шахте «Распадская-Коксовая».

Один из двоих пропавших при обвале на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе работников обнаружен погибшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что в момент обрушении породы на «Распадской-Коксовой» под землей находились 190 шахтеров. В ходе экстренной эвакуации работникам МЧС удалось спасти 123 человека. Один из них получил рваные раны. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП на шахте «Распадская-Коксовая» произошло в 12:07 по московскому времени. За несколько минут до этого в пяти километрах от Междуреченска было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9. Оно предположительно, вызвало обвал горной породы в шахте.