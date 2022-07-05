Просил сделать это: Шатунов незадолго до смерти распланировал собственные похороны

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Почему знаменитый певец не боялся смерти? О чем мечтал в последние годы?

Клавишник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал о том, как покойный Юра Шатунов относился к церемонии похорон.

По словам члена коллектива, Шатунов вообще не хотел официальных церемоний прощания. Все, чего он желал, — чтобы его прах был развеян над гладью водоема.

«Он вообще не хотел похорон. Он просил, чтобы его прах был развеян где-нибудь над морем или океаном. А как поступит семья, я не могу сказать», — поделился Андрей Шишкин.

Музыкант подчеркнул, что в Германии будет развеяна часть праха Юры Шатунова. Недавно стало известно, что кумир миллионов обретет вечный покой над лесным озером в Баварии, где он любил рыбачить и отдыхать.

«Пока можно возложить цветы на кладбище, а в дальнейшем… Памятники не ставятся на следующий день, должно пройти какое-то время. Но такая идея была, отлить в бронзе памятник и поставить его на кладбище», — рассказал коллега Юры Шатунова.

Андрей Шишкин не стал скрывать, что его душевное состояние — «тяжелое» и «непонятное», ведь он совсем недавно потерял очень близкого друга.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил в смерти Юры Шатунова судью из Ставрополя.