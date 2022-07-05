Будет любить или нет: как по пальцу мужчины вычислить идеального семьянина

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О том, что с милым не по пути, расскажут лишь несколько знаков.

По пути ли вам со второй половинкой или лучше разойтись, пока не наломали дров? Кто-то может пойти к гадалке, кто-то — понадеяться на авось, а кто-то — просто взглянуть на безымянный палец правой руки благоверного. На какие его особенности нужно обратить внимание, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал хиромант Иван Громов.

«В хиромантии этот палец имеет большой смысл. Этот палец называется пальцем Аполлона, и он в том числе отвечает за отношения человека к семье, насколько она для него ценна, сколько смысла, уважения и ценности он вкладывает в это слово. Так вот если у человека безымянный палец по высоте, по толщине практически равен среднему, то это говорит о том, что палец Аполлона сильный и, стало быть, отношения человека к его семье тоже будет серьезными», — комментирует собеседник.

А вот о ненадежности партнера будет говорить тот факт, если безымянный палец у него ниже среднего, при этом он более тонкий и более слабый, предупреждает хиромант. Все это означает, что семья у вашей половинки точно не на первом месте. Возможно, он больше влюблен в свою работу или свободу. Так что лучше не обольщаться. Тем более, если возлюбленный уже давал соответствующие поводы.

Ранее хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как по рукам можно определить, ходит ли налево супруг.