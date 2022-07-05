В ЛНР нашли паспорт ликвидированного грузинского наемника

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Боевик входил в уничтоженную под Лисичанском грузинскую группировку, известную зверскими пытками и убийствами российских военнопленных.

Паспорт грузинского наемника Алуды Звиадаури, воевавшего на стороне украинских боевиков, нашли в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

5-tv.ru

По его сведениям, наемник был в рядах так называемого «грузинского легиона» и был уничтожен во время боев под Лисичанском.

«Это один из 16 грузинских наемников, погибших во время спецоперации на Украине. 42-летний Алуда Звиадаури воевал в чечено-украинском батальоне и был уничтожен под Лисичанском. По информации грузинских СМИ, был похоронен с воинскими почестями в Кахетии (Грузия)», — передает военкор.

5-tv.ru

27 июня сообщалось, что в ходе боев за Лисичанск российские бойцы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, одна из которых была укомплектована грузинскими боевиками — теми самыми, кто зверски пытал и убивал российских пленных под Киевом в марте 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о ликвидации на Украине около 170 иностранных наемников за последние десять дней.