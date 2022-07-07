Психолог рассказала, смогут ли дети Юры Шатунова пережить утрату отца

Фото, видео: ВКонтакте / Юрий Шатунов; 5-tv.ru

Раньше дети и взрослые справлялись с утратой близкого человека с помощью ритуалов.

Смерть легендарного певца Юры Шатунова стала огромной трагедией не только для миллионов поклонников, но и для семьи артиста. Особенно уход отца стал серьезным ударом для детей Шатунова — девятилетней дочери Эстеллы и 15-летнего сына Дэнниса. О том, что значит потеря папы для ребенка, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала детский и семейный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра.

«Смерть близкого человека — это всегда трагедия для ребенка. В нашей культуре, где традиционно мужчины, а, соответственно, отцы, живут меньше — ребенок становится вырастающим без отца. Хорошо, если у него есть какая-то дополнительная мужская фигура», — сказала специалист.

По ее словам, переживания этого периода у детей мало чем отличаются от взрослых. В начале они сталкиваются с шоком и не могут поверить в случившееся, потом начинают винить себя, предполагая, что могли как-то избежать трагедии. После этого приходит стадия гнева, и ребенок злится на окружение, себя или самого умершего.

«Стадии могут меняться. Они необязательно идут друг за другом. После первых трех наступает стадия грусти, а за ней стадия принятия. В среднем эти стадии могут длиться от трех месяцев до года, и, конечно, лучше чтобы дети получали психологическую помощь», — порекомендовала Искра.

В том числе она отметила, что раньше дети и взрослые справлялись с утратой близкого человека с помощью ритуалов. Похороны, прощание, поминки — все это помогало принять смерть любимых. Однако в современном мире подобные мероприятия не так актуальны, и потому ребенок остается со своей болью один на один.

«Детям очень тяжело в этом смысле. Действительно важно брать ребенка на похороны, важно доставать фотоальбомы или открывать цифровые фотографии. Сидеть вместе, вспоминать какие-то важные, милые моменты, которые были вместе с отцом. Это позволит, с одной стороны, ему оставаться живым в сердцах детей, а с другой стороны — поможет им прожить горе», — заключила кандидат психологических наук.

Юрий Шатунов скончался 23 июня. Во время отдыха на даче в Московской области исполнитель почувствовал острую боль и спазм в груди. Друзья незамедлительно отвезли его в ближайшую сельскую больницу, оттуда бригада реанимации доставила артиста в Домодедово. К сожалению, врачи не смогли его спасти, Шатунов скончался от обширного инфаркта.

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