Госдума приняла закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских

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Законопроект был предложен депутатами в конце июня.

В Госдуме приняли закон, предоставляющий статус ветерана гражданским лицам, принявшим участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

В частности, статус ветерана смогут получить гражданский персонал Вооруженных сил России, а также участники ремонтных бригад, медики и другие специалисты. Таким образом, вышеперечисленные категории имеют право рассчитывать на получение социальной поддержки.

Законодательная инициатива была внесена депутатами на рассмотрение в конце июня.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал об уничтожении спецназом РФ диверсантов Украины.