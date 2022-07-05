Влиятельный поклонник: известный блогер рассказала о новом романе Бузовой

Фото: Instagram* / buzova86

После расставания с блогером Давидом Манукяном певица предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Однако другие знаменитости все же признались — Бузова больше не одинока и скоро вновь выйдет замуж.

Телеведущая Ольга Бузова делиться со своими поклонниками в социальной сети буквально каждым моментом своей жизни. Однако после расставания с блогером Давидом Манукяном более известным под псевдонимом Дава подробности личной жизни оказались под запретом. Но все тайное рано или поздно становится явным. Блогер Лилия Абрамова рассказала — Бузова уже давно не одинока и даже готовится к замужеству.

По словам блондинки, избранник певицы влиятельный мужчина. Она его однажды даже видела лично.

«У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — заявила Абрамова в Rutube-проекте «Злые языки».

Одна из ведущих шоу Виктория Боня подтвердила слова Абрамовой, показав фотографии в социальной сети Бузовой. На них знаменитость красуется с дорогостоящими украшениями. И несмотря на финансовый достаток, певица никогда самостоятельно себе не покупает украшения. А значит, они подарены ей ухажером.

«У Бузовой появляется браслет Cartier, который стоит 75 тысяч евро», — сказала Боня.

Ольга Бузова была замужем лишь раз. Ее мужем стал футболист Дмитрий Тарасов. Брак продлился четыре года. В 2016-м они развелись. После отношений со спортсменом в жизни поющей ведущей появился блогер Давид Манукян. Отношения продлились год. Благодаря отношениям с певицей Манукян стал известен и смог в дальнейшем раскрутиться в сфере шоу-бизнеса. А получив все необходимое и желаемое, расстался с ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист Дмитрий Тарасов сбегает от жены и проводит ночи в баре с друзьями.

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