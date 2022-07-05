Агрессивный вид рака: сестра Фриске раскрыла правду о своей борьбе с онкологией

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Женщина намерена бороться, несмотря ни на что. Ее силе духа можно только позавидовать.

Двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна Гончаренко больна раком последней стадии. Сейчас она находится в Турции, где проходит лечение. Недавно Татьяна Гончаренко поделилась с подписчиками подробностями тяжелой и изматывающей борьбы.

«Когда сказали, что очень агрессивный вид рака четвертой степени, но ты по жизни борец и проходишь химию раз в неделю без перерывов до сентября», — цитирует слова женщины издание aif.ru.

Татьяна Гончаренко столкнулась с онкологией 11 лет назад и победила болезнь, однако в июне этого года стало известно, что у женщины произошел рецидив. Врачи обнаружили у нее метастазы, которые начали распространятся в печени и позвоночнике.

Родная сестра Жанны Фриске Наталья в своих социальных сетях обратилась к аудитории с просьбой собрать средства на лечение Татьяны Гончаренко.

«Очень прошу о помощи неравнодушных людей. Совместными силами ведем сбор средств. Этим занимается специальный фонд. Пожалуйста, прочитайте все внимательно», — написала Наталья Фриске.

Известная певица Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга в возрасте 40 лет. С кошмарным недугом артистка боролось около двух лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно ставшая мамой Наталья Фриске пожаловалась на боли в спине.