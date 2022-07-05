Дочь Юры Шатунова не поверила в смерть отца: «Папа, вставай!»
Дочь Юры Шатунова не смогла поверить в смерть отца
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитый певец скончался на 49-м году жизни. Официальная причина трагедии — обширный инфаркт.
Дочь Юры Шатунова до последнего отказывалась верить в смерть своего звездного папы. Ведь девятилетняя Эстелла в нем души не чаяла. Так же, как и артист в ней. Это замечали даже люди со стороны, близкие к семье, и радовались за такие искренние и чистые отношения. Никто не мог подумать, что девочка так рано останется без отца.
«Жена Юры держится, она молодец. Сын тоже старается держаться. А вот дочка Юры, конечно, сильно плакала: «Папа, вставай!» — рассказал KP.RU директор Шатунова Аркадий Кудряшов.
Он отметил, что девочка поверила в кончину отца только тогда, когда увидела его своими глазами, в гробу.
Директор артиста выразил сожаление о том, что дети, которых так любил певец, больше никогда не увидят Юрия. И все это «благодаря» продюсеру Разину, который довел солиста «Ласкового мая» до смерти, таская по судам.
«Разин оставил их сиротами… Я считаю, что именно суды с Разиным довели Юру, разорвали его сердце», — уверен Кудряшов.
В свою очередь сам Андрей Разин уже попытался опровергнуть свою причастность к смерти артиста и возложил вину на судью Светлану Луневу, которая вела громкое дело о передаче прав на песни музыканта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как чувствует себя после смерти Юрия Шатунова его вдова Светлана.