Дочь Юры Шатунова не поверила в смерть отца: «Папа, вставай!»

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Знаменитый певец скончался на 49-м году жизни. Официальная причина трагедии — обширный инфаркт.

Дочь Юры Шатунова до последнего отказывалась верить в смерть своего звездного папы. Ведь девятилетняя Эстелла в нем души не чаяла. Так же, как и артист в ней. Это замечали даже люди со стороны, близкие к семье, и радовались за такие искренние и чистые отношения. Никто не мог подумать, что девочка так рано останется без отца.

«Жена Юры держится, она молодец. Сын тоже старается держаться. А вот дочка Юры, конечно, сильно плакала: «Папа, вставай!» — рассказал KP.RU директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

Он отметил, что девочка поверила в кончину отца только тогда, когда увидела его своими глазами, в гробу.

Директор артиста выразил сожаление о том, что дети, которых так любил певец, больше никогда не увидят Юрия. И все это «благодаря» продюсеру Разину, который довел солиста «Ласкового мая» до смерти, таская по судам.

«Разин оставил их сиротами… Я считаю, что именно суды с Разиным довели Юру, разорвали его сердце», — уверен Кудряшов.

В свою очередь сам Андрей Разин уже попытался опровергнуть свою причастность к смерти артиста и возложил вину на судью Светлану Луневу, которая вела громкое дело о передаче прав на песни музыканта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как чувствует себя после смерти Юрия Шатунова его вдова Светлана.