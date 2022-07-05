Боец ополчения ЛНР спас заваренных в танке боевиков ВСУ: «По 18 лет пацанам!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk; 5-tv.com

Молодых танкистов насильно замуровывали в машинах и отправляли на передовую их боевые «товарищи» — бойцы нацформирований.

Ветеран боевых действий в Донбассе, боец ополчения Луганской народной республики (ЛНР) Геннадий Менченко рассказал о немыслимой жестокости украинских националистов, с проявлениями которой ему неоднократно приходилось сталкиваться.

Так, еще в самом начале конфликта Менченко встретил на поле боя танк, в котором украинские бойцы были заварены, как в консервной банке, чтобы не сбежали. Так с ними поступили боевые «товарищи» — бойцы националистической группировки.

«У меня такой случай был: шел танк — хотели его расстрелять, а он едет и стволом машет вверх-вниз. Остановился. Я дал команду не стрелять, подошел к нему с гранатой, глянул — а люки заварены, они (танкисты — Прим. ред.) не могут выйти. Нам пришлось болгаркой срезать люк, а там пацаны по 18 лет. Они рассказали, что их насильно, под дулом автомата, загоняли в танки и отправляли воевать. Это было в Дебальцево в 2014 году», — вспомнил ополченец в беседе с корреспондентом «Известий».

Также он рассказал, как уже во время российской спецоперации в Донбассе националисты обстреливали Лисичанск запрещенными фосфорными снарядами.

«Летит 120-я мина, горит в воздухе и выдает сильный запах — как тухлыми яйцами. А при ударе взрывается, выделяет газ, и люди, когда глотают этот дым, у них внутри все разваливается — печенка, селезенка, сердечко. И люди помирают от этого», — поделился Менченко.

Ранее 5-tv.ru рассказал о пытках и издевательствах, которым украинские националисты подвергали российских военнопленных.