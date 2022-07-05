Туристы рассказали о встрече с акулой-людоедкой в Хургаде: «Были бок о бок!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Больше всего Денис испугался за жену: Ирина очень медленно плавает, потому могла легко стать очередной жертвой морской обитательницы.

Акула, которая напала на австрийскую туристку в Хургаде, встретилась и русским отдыхающим, Ирина и Денис, которые недавно приехали из отпуска, рассказали, как хищная рыба проплыла прямо между ними.

«Мы с ней разминулись прямо бок о бок, проплыла она около меня в метре. Между нами и моей женой проплыла акула. Потом я жене показал сигнал, что нужно двигаться к берегу, но не сообщил ей об акуле. Мы поплыли к берегу. Когда мы плыли, я думал — успею? Съест нам акула или не съест? После всего этого купания также продолжались. Спасательных мер не приняли», — признался турист.

Он рассказал, что спустя несколько минут, как они с Ириной оказались на берегу, то по всему пляжу раздались громкие женские крики. Когда пара попыталась выяснить, в чем дело, то присутствующие рассказали им об ужасающем нападении акулы на одну из туристок.

Больше всего Денис испугался за жену. Он объяснил, что Ирина очень медленно плавает по сравнению с ним и в экстренном случае — возлюбленные рисковали бы не доплыть до берега вовремя.

Ранее стало известно о страшной гибели 68-летней гражданки Австрии, которая подверглась жестокому нападению хищной акулы. Рыба откусила ей руку и ногу, а 5-tv.ru показывал пугающие кадры спасения женщины. Правда, спасти ее так и не удалось, от полученных травм туристка скончалась.