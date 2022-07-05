СК не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти Юры Шатунова

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Виновниками трагедии некоторые считали медиков. Знаменитый артист умер буквально на пороге больницы — оказать помощь ему просто не успели.

Доследственная проверка по факту смерти вокалиста «Ласкового мая» Юры Шатунова продлена на 30 дней. Однако речи о возбуждении уголовного дела о халатности врачей не идет, сообщил 5-tv.ru источник, знакомый с ситуацией.

Шатунов ушел из жизни в результате сердечного приступа в 48 лет. Он умер в машине скорой помощи, не доехав до больницы.

«По закону за десять дней проверка должна завершиться либо возбуждением, либо отказом в возбуждении уголовного дела. В случае, если невозможно ни то, ни другое, по решению руководства проверку продлевают до 30 дней», — отметил информатор.

По его словам, продлить сроки пришлось по техническим причинам, а не из-за сомнений в невиновности врачей. Дело в том, что патологоанатомы еще не подготовили заключение о причине смерти артиста. И хотя предварительная причина — обширный инфаркт, известна давно, следователи не могут вынести решение, опираясь лишь на устное заявление.

Ожидается, что после получения необходимых бумаг, проверка завершится отказом в возбуждении уголовного дела. Однако немало вопросов остается без ответа. Ведь сразу после смерти певца появились однозначные свидетельства того, что врачи не оказали Шатунову помощь своевременно. В частности, директор певца Аркадий Кудряшов рассказывал, как не дождавшись скорой, друзья погрузили артиста в машину и повезли в больницу. К тому времени состояние музыканта уже было критическим.

Между тем Кудряшов признает, что даже окажись скорая на месте вовремя, Шатунова вряд ли бы успели спасти. Близкие артиста возражают против возбуждения уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Шатунова Светлана сама легла в больницу из-за обострившихся после гибели мужа проблем с сердцем.