Российские военные спасли солдата ВСУ, подорвавшегося на собственной мине

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Бойцу в результате взрыва оторвало часть ноги. Служащие ВС России его не бросили.

Российскими войсками спасен солдат ВСУ, который подорвался на своей же мине. Ему помогли бойцы из группировки «О», которые называют себя «Отважными». Происшествие произошло во время отступления националистов, под Лисичанском, передает РИА Новости.

В результате взрыва пострадавшему оторвало ступню. Речь идет о противопехотной фугасной мине ПФМ-1 «Лепесток». Подобными снарядами советского производства плотно заминированы территории, где еще находятся националисты. Мина имеет две модификации ПФМ-1С и ПФМ-1. Маркировка «С» означает возможность самоликвидации. Однако ВСУ используют другую, которая опасна как для военных, так и для мирных. Весь ужас состоит в том, что на опасную находку могут легко наткнуться дети.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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