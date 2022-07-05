У начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти проводят обыски

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Правоохранительные органы информацию пока не комментируют.

У начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова начались обыски, сообщает источник РЕН ТВ.

Правоохранители обыскивают рабочее место Семенова, а также его место жительства. Предполагается, что следственные мероприятия были организованы после возбуждения уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Официальных комментариев по поводу происходящего не поступало. Подробности и обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал об увольнении двух инспекторов ГИБДД и сотрудницы уголовного розыска после устроенной ими драки в отделе полиции Петербурга.