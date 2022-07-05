Опубликованы новые жуткие кадры спасения туристки от акулы в Хургаде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Probst; 5-tv.ru

Спасатели сделали все возможное для помощи женщине, но она скончалась от полученных травм.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось еще одно видео с участием погибшей от акулы туристки. Хозяин видеозаписи дал разрешение на использование кадров для СМИ.

Трагический инцидент произошел в минувшую пятницу в египетской Хургаде. Там на австрийскую 68-летнюю туристку напала акула и откусила ей руку и ногу. Находящиеся на пляже отдыхающие наблюдали за страшным событием, но ничего не смогли поделать. Спасатели сделали все возможное для помощи женщине, но она скончалась от полученных травм.

На кадрах, которые успели заснять очевидцы, видно как пострадавшую вытаскивают из воды. На спасательной доске она без сознания, а ее правая рука отсутствует. С этой же стороны исчезла и нога. Туристы кричат в панике, вокруг царит атмосфера ужаса и жути. Пугающие кадры быстро распространились в местных кругах.

Примечательно, что до этого внимательные гости предупредили спасателей пляжа, что в Красном море могут блуждать акулы. Однако те, как писал 5-tv.ru, только рассмеялись над их догадками. Весело было ровно до тех пор, пока из воды не показались человеческие останки.