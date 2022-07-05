Волочкова о переезде Пугачевой в Латвию: «Где хочет, там и будет отдыхать»

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

Балерина каждый день получает порцию нелицеприятных слов в свой адрес. Выразив поддержку уехавшей из РФ певице, она, вероятно, уже не боится стать героиней громкого скандала.

Внезапный отъезд в Израиль Аллы Пугачевой и Максима Галкина вскоре после спецоперации России публика не поддержала. До сих пор звездное семейство публика осуждает за «побег» из страны и предательство родины. Теперь же примадонна с мужем решили уехать из Израиля и отправиться не в Россию, а Латвию. Чем вновь спровоцировала на порцию осуждения. На защиту Пугачевой встала Анастасия Волочкова. Балерина хоть и не уезжала надолго из страны, но считает — примадонна может отдыхать и жить там, где ей захочется. Ведь она, по мнению Волочковой, человек-легенда!

«Что бы она ни делала — ей можно все! Вообще все! Своим творчеством, своим трудом она прославляла и прославляет Россию. Она известна не только своим громким именем, но и своими делами и поступками. Вся страна обсуждает, где она будет отдыхать. Да где хочет, там и будет она отдыхать!» — высказалась Волочкова в интервью Teleprogramma.pro.

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Как отметила балерина, Пугачева во многих ситуациях поддерживала ее и вставала на ее сторону. Кроме того, нередко приглашала выступать в свои проекты. Поэтому и теперь она не даст примадонну в обиду. Даже несмотря на возможную очередную порцию негатива в свой адрес.

«За мою поддержку Аллы Пугачевой и Максима Галкина я могу получить в свой адрес какие-то нелицеприятные высказывания, я это понимаю. Они мои друзья, я люблю эту семью, люблю их детей. Что бы они ни делали — они всегда правы. Они настоящие», — заключила Волочкова.

Как известно, Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным после отъезда из России обосновались в Израиле. Причиной поездки они назвали лечение. Многие стали подозревать их в эмиграции. Ведь там юморист открыто осудил проводимую Россией спецоперацию на Украине и организовал гастрольный тур по городам. Вместе с тем он жаловался на травлю в социальных сетях из-за его позиции. Примадонна же выбрала позицию молчать. Она убеждает всех, что к началу осени вернется в Россию, тогда дети должны пойти в школу. А пока звездное семейство перебралось в Латвию, где поселились в двухэтажном особняке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее Алле Пугачевой и Максиму Галкину предрек Сергей Минаев.